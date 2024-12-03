تيارت: 10 سنوات سجنا لراع قتل شخصا طعنا بسكين

أصدرت، اليوم، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء تيارت، حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا، في حق راع شاب تسبب في إزهاق روح شخص طعنا بسكين.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس من السنة الجارية، حين نشب خلاف بمنطقة ريفية شمالي تيارت، بين شخص وراع عندما وجده يرعى الغنم بمزرعته، بعد عودته من سفرية، تحول إلى شجار بدأ بإسقاطه أرضا ومحاولة خنق الضحية الراعي، حسب تصريحات هذا الأخير أمام هيئة المحكمة، ليتلقى صاحب المزرعة البالغ من العمر 49 سنة، تسع طعنات أغلبها في الجهة اليسرى للجسم، وينقل وهو يصارع الموت إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى مستشفى يوسف دمارجي بعاصمة الولاية، أثناء تحويله متأثرا بنزيف حاد ناجم عن طعنة في الفخذ، حسب تقرير الطبيب الشرعي.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا، استمعت فيه لثلاثة شهود، قدم على إثره المتهم البالغ من العمر 25 سنة أمام المحكمة بتهمة القتل العمدي مع سبق الاصرار، وحوكم على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية، قبل نحو شهر، ليصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، قبل أن يعاد فتح ملفه بعد الاستئناف في محاكمة عرفت حضور أفراد من عائلة المجنى عليه، قدمت محامية المتهم سؤالين احتياطيين، تطلب في أحدهما تكييف الوقائع لموكلها إلى الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وتنتهي المحاكمة بصدور حكم بـ 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم.