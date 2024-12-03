الكونغو الديمقراطية: مرض "غامض" يتسبب في وفاة 143 شخصا

أعلنت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن وفاة 143 شخصا في مقاطعة كوانغو بجنوب غرب البلاد خلال نوفمبر الماضي بسبب مرض "غامض" لم يحدد بعد، حسب ما نقلته مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء.

وأفاد مسؤولون محليون بأن المرضى ظهرت عليهم أعراض مشابهة للأنفلونزا، تضمنت الحمى الشديدة والصداع الحاد.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن ريمي ساكي، نائب حاكم مقاطعة كوانغو، وأبولينير يومبا، وزير الصحة الإقليمي، أن فريقا طبيا تم إرساله إلى منطقة بانزي الصحية لجمع العينات وإجراء تحليلات لتحديد طبيعة المرض.

من جانبه، وصف سيفوريان مانزانزا، أحد زعماء المجتمع المدني، الوضع بأنه "مقلق للغاية"، مشيرا إلى أن العدد المتزايد للمصابين يفاقم من الأزمة، خاصة مع نقص الأدوية في المنطقة الصحية الريفية، مضيفا أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا وأن العديد من المرضى توفوا في منازلهم بسبب عدم توفر العلاج اللازم.

وأكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن الوكالة الأممية تم تنبيهها إلى المرض الأسبوع الماضي، وهي تعمل مع وزارة الصحة العامة في الكونغو الديمقراطية لإجراء تحقيقات معمقة للوقوف على أسباب انتشار هذا المرض "الغامض".