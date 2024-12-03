آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

حجز أقراص مهلوسة بقيمة 25 مليارا بإن صالح

3 ديسمبر 2024 ()

38serv

+ -

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية إن صالح، من حجز 299145 قرص مهلوس بقيمة مالية إجمالية تقارب 25 مليار سنتيم، مع توقيف ثلاثة مشتبه فيهم وتحديد هوية المشتبه فيه الرابع الذي لا يزال في حالة فرار.

وأوضح بيان مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، أن العملية تمت "إثر معلومات تحصلت عليها مصالحنا مفادها محاولة تمرير شحنة هامة من المؤثرات العقلية باتجاه الولايات الشمالية للوطن، ليتم بعدها وضع خطة محكمة وتوقيف الشاحنة".

 وأضاف البيان، أنه تم أيضا "حجز مبلغ مالي يقدر بـ 192 ألف دينار جزائري" وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الرئيس تبون يستدعي البرلمان للانعقاد بغرفتيه

    5746 قراءة
  • 3

    مأساة إبراهيم تعود إلى الواجهة بمحاكمة والديه

    4741 قراءة
  • 4

    استثمارت أوروبية بقيمة 2.5 مليار دولار

    4645 قراءة
  • 5

    أمطار رعدية تجتاح 16 ولاية غدا

    4631 قراءة