حجز أقراص مهلوسة بقيمة 25 مليارا بإن صالح

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية إن صالح، من حجز 299145 قرص مهلوس بقيمة مالية إجمالية تقارب 25 مليار سنتيم، مع توقيف ثلاثة مشتبه فيهم وتحديد هوية المشتبه فيه الرابع الذي لا يزال في حالة فرار.

وأوضح بيان مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، أن العملية تمت "إثر معلومات تحصلت عليها مصالحنا مفادها محاولة تمرير شحنة هامة من المؤثرات العقلية باتجاه الولايات الشمالية للوطن، ليتم بعدها وضع خطة محكمة وتوقيف الشاحنة".

وأضاف البيان، أنه تم أيضا "حجز مبلغ مالي يقدر بـ 192 ألف دينار جزائري" وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.