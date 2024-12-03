تصنيف "الحناء" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادقتها على الملف العربي المشترك "الحناء: الطقوس والممارسات الاجتماعية والجماليات"، لإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

جاء ذلك خلال الدورة التاسعة عشرة لاجتماع اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقد في جمهورية البارغواي.

هذا الملف المشترك تقدمت به ستة عشرة 16 دولة عربية من بينها الجزائر، التي أبدت رغبتها في إدراج هذا العنصر التراثي والممارسة الثقافية الجزائرية ضمن لائحة التراث غير المادي للبشرية، والذي تشترك فيه مع الكثير من الدول في المنطقة العربية، حيث ارتبطت الحناء بالمرأة الجزائرية والعربية عبر العصور، واستُخدمت في المناسبات الاجتماعية كالأعياد وحفلات الزفاف وغيرها.

جاء هذا التصنيف تتويجاً لعمل الخبراء الجزائريين والعرب، الذين أعدو ملفا علميا ودقيقا، واستغرق التحضيرات أكثر من عام ونصف، حيث تقدمت كل دولة بالأسباب التي دعت إلى رغبتها المشاركة في هذا الملف، موضحين أساليب وطرق استخدام الحناء، والمناسبات التي تتطلب استعمالها وتجعل ممارستها أمراً ضرورياً، والمعاني التي تنسب إليها من طرف مختلف المجتمعات، والأسرار التي تحملها، إلى جانب استخدامها في التجميل والتزيين، واستعمالها لأغراض طبية وخاصة في علاج بعض الأمراض.