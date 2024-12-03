وقف العمل بالأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، سهرة اليوم الثلاثاء وقف العمل بالأحكام العرفية، ساعات قليلة بعد اقرارها، استجابة لرفض البرلمان.

وقال الرئيس الكوري جنوبي، "قررنا رفع حالة الطوارئ وسحب الجنود الذين كانوا مكلفين بتطبيقها، استجابة لرفض البرلمان".

وكان يون سوك يول، أعلن في خطاب تلفزيوني أعلن تطبيق الأحكام العرفية قائلاً "إن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "القوات الشيوعية".

وبرر يون قراره مؤكدا أنه جاء "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".

وعقب إعلان الرئيس الكوري، أغلقت السلطات مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد،

غير أن أعضائه اجتمعوا وصوتوا بالأغلبية ضد تطبيق الأحكام العرفية.

كما شهدت العاصمة سيول مظاهرات أمام مقر البرلمان، احتجاجا على إجراءات الرئيس.