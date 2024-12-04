أمطار غزيرة على 29 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم الأربعاء، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن.

وأوضح الديوان، في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، أن كمية الأمطار تتراوح ما بين 30 و40 ملم محليا، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء، إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس، على كل من ولايات بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وفي نشرية ثانية، من المستوى الثاني، أفادت ذات المصالح باستمرار تساقط الأمطار بكمية تتراوح ما بين 20 و40 ملم، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، على كل من ولايات مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة وتيزي وزو.

كما تتوقع المصالح ذاتها، تساقط أمطار غزيرة على ولايات سوق أهراس، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، المسيلة، تيارت وميلة، بالإضافة إلى تبسة، ڤالمة، باتنة، الجلفة، قسنطينة، سعيدة، ومعسكر.

وتمتد صلاحية التنبيه من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل.