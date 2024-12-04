تصنيف الزي النسوي للشرق الجزائري ضمن قائمة اليونيسكو

صادقت اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، "اليونسكو"، مساء أمس الثلاثاء، على إدراج ملف الجزائر المتعلق بـ"الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير المسمى بمعارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلي التزين، الڤندورة والملحفة"، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وذلك في دورتها التاسعة عشرة المنعقدة في أسنسيون، عاصمة جمهورية باراغواي، والتي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 ديسمبر الجاري.

وقد نجحت الجزائر وكسبت رهان تسجيل هذا الملف، بعد جهود وزارة الثقافة والفنون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة في حماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، الذي تزخر به بلادنا والذي يعد جزءا من ذاكرة وتراث الإنسانية جمعاء، ويسمح بتعزيز الأمن الثقافي، هذا الأخير الذي توارثته الأجيال، وصنع بمعارف ومهارة ودقة عالية من طرف حرفيات وحرفيين جزائريين، ظلت أناملهم تبدع إلى يومنا هذا، وتحافظ على هذا التراث غير المادي الحي.

ويضاف هذا المكسب الدولي، إلى سبعة عناصر وطنية تراثية غير مادية مصنفة على ذات اللائحة، ليصبح رصيد الجزائر المسجل على قائمة التراث الثقافي غير المادي، يحصي ثمانية عناصر تمثل جزءا لا يتجزأ من الموروث الوطني الثقافي، إلى جانب العديد من العناصر التراثية المشتركة مع دول عربية وإفريقية.