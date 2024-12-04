أسعار النفط تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

يأتي ذلك مع تقييم المشاركين في السوق للتوترات الجيوسياسية، واحتمال تمديد دول أوبك+ الـ8 بقيادة السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، في ظل ضعف الطلب.

وتلقّت أسعار النفط دعما من نشاط المصانع المتفائل في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، واستئناف جيش الاحتلال هجماته على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما أجّج التوتر في الشرق الأوسط.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس، على ارتفاع بنسبة 3%، وسط مخاوف من نقص الإمدادات من كبار المنتجين.

وبحلول الساعة 06:42 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0,26 %، لتصل إلى 73,81 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جانفي، بنسبة 0,24 % لتصل إلى 70,11دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وأنهى الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2,5 % و2,7 % على التوالي.