عقوبات الجولة.. مڤرة في الصدارة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم، جملة من العقوبات بحق أندية ولاعبين ومدربين، على خلفية التجاوزات التي تخللت مباريات الجولة الـ11 من بطولة المحترف الأول.

ومن أهم العقوبات الصادرة من اللجنة، تلك التي مست نادي نجم مڤرة الذي سيكون مضطرا، بسبب رشق الجمهور لملعب الإخوة بوشليق، وتعريض سلامة الرسميين من حكام ومحافظ المباراة، للخطر خلال المباراة الأخيرة أمام مولودية وهران، للاستقبال وراء أبواب موصدة، خلال المقابلتين المقبلتين.

كما سيكون فريق الرئيس عز الدين بناصر مدعوا لسداد ما مجموعه 74 مليون سنتيم، تمثل إجمالي الغرامات المالية التي أقرتها لجنة الانضباط، بسبب احتجاجات المدرب، ليامين بوغرارة، وعدد من لاعبيه، إضافة إلى سكرتير الفريق، على قرارات الحكم. فيما تم استدعاء المدرب المساعد، إدريس بتيرة، لجلسة الاستماع المقررة الإثنين المقبل بمقر الرابطة.

كما امتدت عقوبات اللعب دون حضور الجمهور إلى نادي وفاق سطيف (مباراة واحدة نافذة) بسبب الوقوع في المخالفة الثالثة (استعمال ورشق الميدان بالألعاب النارية)، يضاف إليها غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم.

وحازت عقوبة الاحتجاج على قرارات الحكام على حصة الأسد من قرارات لجنة الانضباط، لهذا الأسبوع، ومست أيضا لاعبين مثل مهاجم شبيبة القبائل والتربواليا، وقائد شباب قسنطينة براهيم ديب، وصانع ألعاب جمعية الشلف، عبد الرحمان بورديم، وزميله المدافع طارق بوعطبة، وحارس مولودية وهران شمس الدين رحماني، إضافة إلى لاعب اتحاد بسكرة، محمد السعيد بورحلة، ولاعب شبيبة الساورة كمال بن ميلود، وكل هؤلاء تم تغريمهم بمبلغ 10 ملايين سنتيم.

ومن أبرز قرارات لجنة الانضباط، استدعاء رئيس مجلس إدارة مولودية وهران، شكيب غوماري، والمكلف بالإعلام، زهر الدين جواد، لجلسة الاستماع المقررة بتاريخ الإثنين 10 ديسمبر الجاري، ردا على التصريحات والبيانات التي هاجمت من خلالها إدارة "الحمراوة" أداء حكم مباراة الفريق الأخيرة، أمام نجم مڤرة.