نحو إنشاء ورشتين لتصليح السفن

أسدى وزير النقل، السعيد سعيود، أمس الثلاثاء، تعليمات بخصوص دراسة إنشاء ورشتين كبيرتين لتصليح السفن، بوسط وغرب البلاد.

وجاءت تعليمة سعيود، حسب بيان لذات الدائرة الوزارية، خلال ترؤسه، مساء أمس، بمقر الوزارة، اجتماعا خصص لعرض نشاط ومخطط عمل وآفاق كل من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، والمؤسسة الوطنية لتصليح البواخر.

وحسب رؤية الوافد الجديد إلى وزارة النقل، فإن "هاتين الورشتين سيعوّل عليهما لرفع القدرات والمساهمة في تسريع وتيرة صيانة وتصليح السفن والبواخر".

وأكد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للعنصر البشري وتكوينه في هذا المجال، مشيرا إلى تشجيع الإطارات الشباب والباحثين والمؤسسات الناشئة.

وذكر سعيود أن "تطوير النقل البحري والوصول إلى مصاف الدول الكبرى، وتحقيق التغيير المنشود، يقتضي عناية خاصة وتكاتف الجهود، وخوض كل الصعوبات والتحديات".

وللإشارة، فإن هذا الاجتماع التقييمي، يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تجمع وزير النقل مع مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال النقل البحري لمعاينة وتقييم أدائها.