الرئيس تبون يكرم الوفد الرياضي العسكري

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بقصر الشعب، مراسم حفل تكريم النخب الرياضية الوطنية العسكرية أبطال الجزائر، الذين شرفوا الراية الوطنية، خلال مشاركتهم المتميزة في الألعاب العسكرية الإفريقية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

واستهلت مراسم الحفل بالاستماع إلى النشيد الوطني، وألقى بعدها الفريق أول، السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كلمة بالمناسبة، قائلا: "لقد حقق وفدنا العسكري المكون من 118 رياضيا عسكريا نتائج باهرة، تمثلت في حصد 96 ميدالية منها 53 ذهبية بوأتهم المركز الثاني إفريقيا".

وأضاف شنڤريحة: "حرصنا في الجيش الوطني الشعبي، بتوجيه من سلطة رئيس الجمهورية العالية، على توفير كافة الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة من أجل تطوير الرياضة العسكرية، بما يساهم في تحقيق نتائج مشرفة على الصعيدين القاري والدولي".