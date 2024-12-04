أمن العاصمة يطيح بجماعة إجرامية تحترف السرقة بالعنف

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بـ5 أشخاص، عن قضية تكوين جمعية أشرار مع الاعتداء على مواطنين باستعمال أسلحة بيضاء محظورة متبوع بسرقة مبالغ مالية معتبرة.

وحسب ما أفاد به بيان لشرطة العاصمة، اليوم الأربعاء، فإن قضية الحال التي تعود للأسبوع المنصرم، "انطلقت أطوارها بعد تلقي الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبابا علي، التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، بلاغا بخصوص تعرض شخصين للسرقة مع تحطيم زجاج مركبتهم من قبل خمسة أشخاص، باستعمال أسلحة بيضاء محظورة وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ560 مليون سنتيم".

وأضاف البيان أن "التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت إلى تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم في ظرف وجيز، مع ضبط واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ280 مليون سنتيم، أسلحة بيضاء محظورة، ومركبتين مستعملتين في عملية السرقة".

وحسب بيان مصالح الأمن، فإنه "تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مقترنة بظرف التعدد العنف، التهديد والاعتداء بالسلاح الأبيض".