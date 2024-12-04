"جيلي الجزائر" تعرض حلا لتسوية وضعية زبائنها

دعت شركة "جيلي الجزائر"، اليوم الأربعاء، في بيان لها، زبائنها إلى التقرب من وكالاتها، من أجل تسوية وضعيتهم في أقرب وقت ممكن.

وجاء في البيان المنشور على صفحة "جيلي الجزائر" الرسمية في "فايسبوك"، أنّ "التسوية تكون إما بتوقيع اتفاق ودي لتمديد آجال التسليم، أو لاسترجاع المبالغ المدفوعة بالنسبة للزبائن الذين يفضلون ذلك. مع إضافة نسبة 10 بالمائة من المبلغ المدفوع. وهذا استنادا إلى المادة 20 من دفتر الشروط رقم 22/383 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2022".

كما تتيح الشركة للزبائن فرصة تلقي كافة التوضيحات والإجابات التي يرغبون بها.

وفي المقابل، سعت "جيلي الجزائر" إلى طمأنه الزبائن بكونها "تبذل مساعي حثيثة مع الجهات الرسمية والوزارات المعنية لتسريع تحرير بقية حصة سيارات 2023".

وذكرت أنه "في إطار التزامها بالشفافية والتواصل المستمر مع زبائنها الكرام، تؤكد جيلي الجزائر استمرار جهودها لضمان تسليم السيارات في أقرب الآجال، رغم الظروف القاهرة التي تسببت في تأخير عدد من الطلبيات".

وأضاف البيان: "فور استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، ستضاعف جيلي الجزائر جهودها لتوفير كافة أصناف المركبات"، وذلك للعمل على "تسليمها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق رضا وثقة عملائها"، مضيفة "نحن في جيلي الجزائر نقدر تفهمكم وثقتكم الكبيرة، ونجدد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق تطلعاتكم".