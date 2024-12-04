حجز كمية معتبرة من المخدرات قادمة من المغرب

أوقفت مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب البيان: "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 43 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 19 قنطارا و36 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب".

وفي سياق متصل، وحسب البيان ذاته، "تمكنت مصالح الأمن للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان، بالناحية العسكرية الثانية، من حجز 50 كيلوغراما من مادة الكوكايين، فيما تم ضبط 471.858 قرص مهلوس، خلال عمليات أخرى عبر التراب الوطني".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وإليزي، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 303 أشخاص، كما ضبطت 27 مركبة و311 مولدا كهربائيا و148 مطرقة ضغط، بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

كما تم توقيف 11 شخصا آخرين وضبط 8 بنادق صيد و5 مسدسات آلية و33.600 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 59,60 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 545 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 461 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.