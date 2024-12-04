قرار بخصوص الطريق السيار شرق غرب

شرعت المصالح المحلية لولاية البويرة في التحضير لتطبيق القرار الصادر عن والي ولاية البويرة بشأن تحويل حركة السير بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل عبر الطريق السيار شرق غرب بإقليم ولاية البويرة .

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن القرار يخص بتحويل حركة السير بالنسبة لعربات الوزن الثقيل من مدخل واد الرخام الى الطريق الوطني رقم 5 والعودة الى الطريق السيار عبر منفذ قادرية ابتداء من يوم غد الخميس ولمدة شهرين.

وأعلمت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها على الفايسبوك "طريقي"، مستعملي الطريق السيار شرق غرب أنه سيتم تحويل حركة المرور بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل بالضبط على مستوى واد الرخام بلدية عين الترك اتجاه الجزائر إلى الطريق الولائي رقم 05 إلى غاية مدخل الطريق السيار شرق غرب بمنطقة الكاليتوس بلدية القادرية وذلك ابتداء من يوم غد الخميس 05 ديسمبر 2024 ولمدة شهرين بسبب وجود أشغال .