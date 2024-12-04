رئيس جنوب إفريقيا في زيارة دولة إلى الجزائر

سيشرع الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى الجزائر من 05 إلى 07 ديسمبر 2024، حسب ما جاء في بيان للرئاسة الجنوب إفريقية، اليوم الأربعاء.

وسيرأس رئيسا الدولتين الدورة السابعة للجنة الثنائية للتعاون بين جنوب إفريقيا والجزائر، وسيرافق الرئيس الجنوب إفريقي وفد هام يضم وزراء وكبار المسؤولين ورجال أعمال، وفق ذات البيان.

وأكدت الرئاسة الجنوب إفريقية أن البلدين يتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية قوية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في ماي 1994، مضيفة أن هذه العلاقات تدار من خلال اللجنة الثنائية كآلية منظمة توفر التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والفني، حيث سيتم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة خلال الدورة السادسة عام 2015.

وأضاف البيان أن "الزيارة ستكون فرصة من أجل تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والقارية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وتسريع الجهود نحو تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية".

بالإضافة إلى ذلك، ستكون الدورة السابعة للجنة الثنائية بين جنوب إفريقيا والجزائر أيضا مناسبة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم، كما سيشارك رجال أعمال من البلدين في منتدى الأعمال بين الجزائر وجنوب إفريقيا وستتمكن الشركات من استكشاف إمكانيات التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيات، يختتم البيان.