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ثقافة

أربعة أفلام جزائرية تنافس في مهرجان قرطاج السينمائي

4 ديسمبر 2024 ()
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تشارك أربعة أفلام جزائرية في المسابقات الرسمية لمهرجان قرطاج السينمائي في تونس، والذي يبدأ يوم 14 ويمتد إلى 21 ديسمبر الجاري، فيما يشارك المخرج مرزاق علواش في جلسة حول السينما خلال المهرجان.

 ويشارك فيلم "وراء الشمس" للمخرج ريان مسيردي، وفيلم "بلا بيكم" لنجيب أولبسير، في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، فيما تضمنت لائحة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم "الاختفاء" للمخرج كريم موساوي، و"فرانز فانون" للمخرج عبد النور زحزاح، ويشارك المخرج الجزائري مرزاق علواش في حلقة درس حول السينما. 

وقال المدير الشرفي لمهرجان أيام قرطاج السينمائية فريد بوغدير، أن هذه الدورة توصف بدورة "التحدي"، بعدما كان قد تم إلغاء دورة العام الماضي، على خلفية الأحداث في غزة، مشيرا إلى أن الدورة الجديدة، تتضمن مجموعة من العروض لأفلام داعمة للقضية الفلسطينية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وتكريم خاص للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد ومسيرته وخاصة عرض لأفلام "من المسافة صفر" لرشيد المهشراوي .

ويستمر مهرجان قرطاج في مبادرة "أيام قرطاج السينمائية في السجون"، والتي تتضمن تقديم عروض سينمائية في السجون، حيث سيتم تقديم ستة عروض في المؤسسات العقابية، بحضور صناع الأفلام من مخرجين وممثلين وضيوف شرف المهرجان.

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