رياح قوية في عدة ولايات

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، مساء اليوم الأربعاء، في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية على عدة ولايات.

وحسب النشرية فإن سرعة الرياح ستتراوح بين 60 و70 كلم/الساعة وقد تصل إلى 80 كلم/ساعة في بعض الأحيان بولايتي أم البواقي وسوق أهراس، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الخميس وتستمر إلى الساعة السادسة مساء من ذات اليوم.

ووفق النشرية ذاتها فإن سرعة الرياح ستتراوح بين 60 و70 كلم/الساعة وقد تصل إلى 90 كلم/ساعة في بعض الأحيان بولايات تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة، وذلك في الفترة الممتدة من الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الخميس وتستمر إلى الثالثة صباحا ليوم بعد غد الجمعة.