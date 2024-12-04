الاحتلال يعلن انتشال جثة أحد أسراه من غزة

أعلن الجيش الصهيوني وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أنهما انتشلا جثة الأسير، إيتاي سبيرسكي، من قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن لمح تحقيق للجيش الصهيوني إلى مسؤولية محتملة لقواته عن قتل 6 أسرى صهاينة في غارة على إحدى المناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر الجيش أن قواته أخرجت في 20 أوت الماضي جثامين 6 أسرى و6 مسلحين من نفق يقع في محيط تلك المنطقة التي استهدفها في شهر فيفري الماضي.

وحسب التحقيق الذي نشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، فقد عُثر على جثامين الأسرى الستة وعليها آثار طلقات نارية، كما عثر بجانبهم على جثامين المسلحين الستة الذين كانوا يحتجزونهم.

وخلص التحقيق إلى وجود احتمال كبير بأن مقتل الذين كانوا بالنفق يرجع إلى تلك الغارة التي وقعت في منطقة قريبة منهم.