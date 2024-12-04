إلغاء رحلات جوية بين الجزائر وفرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إلغاء عدد من الرحلات بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا يوم الخميس 05 ديسمبر 2024.

وحسب بيان الشركة العمومية، اليوم الأربعاء، فإن الرحلات المعنية هي: الرحلة رقم 1006 AH: الجزائر - باريس (مطار أورلي)، الرحلة رقم 1007 AH: باريس (مطار أورلي) - الجزائر، الرحلة رقم 1076 AH: وهران - تولوز، الرحلة رقم 1077 AH: تولوز - وهران، الرحلة رقم 1196 AH: بجاية - مارسيليا، الرحلة رقم 1197 AH: مارسيليا - بجاية.

وأكدت "الجوية الجزائرية" أنها "ستتكفل باتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه الزبائن المعنيين بإلغاء الرحلات المذكورة".