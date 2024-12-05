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مجتمع

رياح قوية وأمطار على هذه الولايات

5 ديسمبر 2024 ()
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أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، باستمرار تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات.

وأوضح الديوان في تنبيه له من المستوى الأول، أن الولايات المعنية هي الطارف، عنابة، سكيكدة وڤالمة، وسيستمر ذلك إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم. فيما حذرت المصالح ذاتها، في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية جدا على المناطق الداخلية والشرقية للوطن اليوم الخميس. و

حسب نشرية، صنفت باللون البرتقالي، فإن هبوب الرياح سيكون بسرعة قد تتعدى 90 كلم/سا، وستستمر إلى غاية فجر غد الجمعة، على ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، أم البواقي وسوق أهراس.

 

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