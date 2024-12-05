سعر "البيتكوين" يتخطى هذه العتبة

تخطى سعر العملة المشفرة "البيتكوين"، اليوم الخميس، عتبة الـ100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وبحسب بيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس"، سجلت اليوم الخميس، ارتفع سعر "البيتكوين" بنسبة 4,66 بالمئة، خلال يوم واحد، ليصل إلى 100150,11 دولارا.

ووفقا لبوابة (كوين ماركت كاب) التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر "البيتكوين" بنسبة 4,54 بالمئة، ليصل بالمتوسط إلى 100133,40 دولارا. يذكر أن هذه المعطيات سجلت خلال يوم واحد.

هذا، وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 67,7 بالمئة، من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.