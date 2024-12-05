جمعية الأندية الإفريقية في الجزائر

حل بالجزائر، عشية أمس، أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الأندية الإفريقية، في إطار الجولة التي تقود الأعضاء لعدد من البلدان الإفريقية، للاستقرار على مكان إقامة مقر الجمعية.

وحظي أعضاء جمعية الأندية الإفريقية ورئيسها التنزاني باستقبال من طرف الأمين العام للفاف، نذير بوزناد، وتم تحديد المواقع المقرر زيارتها في الجزائر حتى يختار الأعضاء أحدها لإقامة المقر، على أن تختتم الزيارة بحضور الأعضاء لمباراة نادي يونغ أفريكانز التنزاني، يوم السبت، بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة، أمام مولودية الجزائر، برسم الجولة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا، كون رئيس جمعية الأندية الإفريقية، تولي هيرسي، هو رئيس النادي التنزاني، وقد تم انتخابه رئيسا للجمعية في 30 نوفمبر 2023.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأندية الإفريقية تم استحداثها من قبل "الكاف" بتكليف من رئيس الكونفدرالية، باتريس موتسيبي، وأوكل إليها الإشراف على "السوبر ليغ" الإفريقية. ومن المقرر أن تحدد جمعية الأندية الإفريقية بداية جانفي المقبل، على أقصى تقدير، البلد الذي سيتم إقامة به المقر.