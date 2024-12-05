العميد: إعفاء دولور من تنفيذ ركلات الجزاء

سيحرم فريق مولودية الجزائر من حضور جمهوره في ما تبقى من مبارياته في مرحلة الذهاب بسبب العقوبات التي اتخذتها لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة المحترفة في حق النادي العاصمي وكذا بعض الأندية المحترفة.

يعيش العميد موسما مغايرا تماما عن سابقه، فإذا كان اللاعب رقم "12" قد ساهم بشكل كبير في تتويج رفقاء القائد أيوب عبداللاوي بلقب البطولة بفضل الدعم الكبير الذي قدمه في مدرجات كل ملاعب الوطن وصنعه التميز أينما حط الفريق، فإن نصف مباريات مرحلة ذهاب البطولة المحترفة الأولى ستشهد غياب مشجعي المولودية، ناهيك عن استقبال يانغ أفريكانز يوم 7 ديسمبر الجاري والهلال السوداني يوم 14 من نفس الشهر لحساب الجولتين الثانية والثالثة من رابطة أبطال إفريقيا دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على أصحاب الزي الأخضر والأحمر من طرف الكاف.

وكان أشبال المدرب باتريس أمير بوميل قد استقبلوا أتلتيك بارادو (تسوية الرزنامة الجولة الأولى) في ملعب علي عمار المدعو علي لابوانت في الدويرة، دون جمهور، لأسباب أمنية، بعد أحداث مباراة الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا أمام الاتحاد المنستيري، قبل نزول الفريق ضيفا على شباب قسنطينة دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على النادي القسنطيني من طرف لحمة الانضباط التابعة للرابطة، وهي الهيئة التي عاقبت أيضا المولودية بالاستقبال دون جمهور في أربع مباريات منها اثنتين غير نافذتين على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مباراة "الداربي" بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد لحساب الجولة العاشرة، وعليه فإن العميد سيحرم من جمهوره عند استقبال شبيبة الساورة (الجولة 12) أولمبي الشلف (الجولة 14). كما أن المواجهة التي سيتنقل فيها لمواجهة ترجي مستغانم ستلعب هي أيضا دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على الفريق المحلي بالاستقبال في ملعبه في لقاءين على خلفية أحداث مواجهة مولودية وهران، علما أن المولودية ستتنقل في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب إلى مقرة لمواجهة النجم.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العميد هذا الموسم تبقى نتائج الفريق بعيدة عن تطلعات جماهيره رغم تسجيله هزيمة واحدة هذا الموسم كانت أمام الجار شباب بلوزداد (1/3) وحصده 11 نقطة خارج قواعده، لكن اكتفائه بفوز واحد داخل القواعد أمام مولودية وهران في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي مع تسجيل أربعة تعثرات بتعادل أمام أتلتيك بارادو ونجم أقبو واتحاد بسكرة، جعل الانتقادات تطال المدرب الفرنسي باتريس أمير بوميل بسبب نقص فعالية خط الهجوم هذا الموسم.

وقصد التحضير لمواجهة يامغ أفريكانز التنزاني المبرمجة يوم السبت القادم في ملعب 5 جويلية 1962، أجلت الرابطة مرة أخرى لقاء العميد أمام شبيبة الساورة لحساب الجولة الـ12 من البطولة المحترفة الأولى، حيث يعكف المدرب بوميل على تحضير كتيبته لموعد السبت مع تصحيح الأخطاء مع البحث عن حلول فعالة في الخط الأمامي.

ونظرا لتأثره الشديد جراء إخفاقه في تسديد ركلة الجزاء بنجاح في مباراة وفاق سطيف وتفويت فرصة العودة بكامل الزاد، عمل المدرب بوميل على رفع معنويات المهاجم أوندي دولور، لكن بالمقابل قرر إعفاءه من تنفيذ ركلات الجزاء واستخلافه بزميله المهاجم زكرياء نعيجي تفاديا لضغط إضافي يتعرض له مستقبلا.

ويواصل العميد تحضيره لمواجهة يانغ بتعداد مكتمل بعد استعادة كافة اللاعبين، ما عدا الثنائي بوشريط وواتارا المصابين منذ مدة.