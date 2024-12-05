شهداء بسلسة مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة

على وقع أحزمة نارية نفذتها المقاتلات الصهيونية، على خيام للنازحين، غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أعلنت السلطات الصحية عن استشهاد 21 فلسطينيا بينهم أطفال، وصلت جثامينهم متفحمة إلى مجمع ناصر الطبي.

أما في مدينة غزة، فقد استشهد أزيد من 25 فلسطينيا، وأصيب العشرات في غارتين، استهدفتا منزلين يؤويان نازحين، كما أغار سلاح الجو الصهيوني على مربع سكني بمخيم النصيرات وسط القطاع، خلّف عشرات القتلى والمصابين، جلهم من الأطفال والنساء.

العمليات العسكرية المتواصلة برا وجوا، طالت مناطق متفرقة أخرى خلفت نحو 50 شهيدا، ومن الجهة البحرية قصفت الزوارق الصهيونية ساحل مدينة خان يونس، وأطلقت نيران أسلحتها الثقيلة اتجاه المنطقة.

ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الصهيوني، عن استعادته لجثة صهيوني، كانت تحتجزه حركة حماس منذ بدء الحرب.