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مجتمع

بيان هام من "كاسنوس"

5 ديسمبر 2024 ()
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أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، اليوم الخميس، عن إجراءات تسهيلية جديدة لفائدة المدينين.

وأوضح بيان لذات الهيئة، أن الصندوق "سيفتح أبوابه استثنائيا يوم السبت، وذلك لتمكين المتخلفين عن دفع الاشتراك لسنة 2024، وكذا المستفيدين من جداول الدفع بالتقسيط، من تسوية وضعياتهم قبل 31 ديسمبر 2024، ولضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية، كالتأمين عن المرض "بطاقة الشفاء" والتقاعد، بالإضافة كذلك إلى جملة الأداءات التي يوفرها الصندوق لفائدة المؤمّنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم".

وأشار البيان إلى أن "جميع الوكالات مفتوحة دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع، من السبت إلى الخميس، حيث يمكن تسوية وضعية المدينين إزاء الصندوق، عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البوابة الرقمية".

 

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