أوبك+: اجتماع لمراقبة التزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج

يشارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الـ57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الـ38 لدول "أوبك" والدول خارج "أوبك" (أوبك+)، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن "الوزراء المسؤولون عن النفط في الدول التسع الأعضاء في اللجنة سيبحثون، خلال هذا الاجتماع، مدى التزام الدول بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لشهري سبتمبر وأكتوبر 2024، وذلك تطبيقا للقرارات التي اتخذتها دول أوبك+، ضمن جهودها المشتركة لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية".

وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء من سبع دول أعضاء في أوبك، هي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا، بالإضافة إلى دولتين غير عضوين، وهما روسيا وكازاخستان.

كما سيشارك عرقاب، حسب البيان نفسه، اليوم، أيضا وعن بعد، في أشغال الاجتماع الوزاري الـ38 لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، الذي سيجمع وزراء النفط لـ22 دولة موقعة على إعلان التعاون.

وستركز المناقشات، خلال هذا الاجتماع، على "التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير".