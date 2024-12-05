سوريا: مدينة حماة تحت سيطرة الميليشيات

بعدما تمكنت الميليشيات المسلحة من تطويق مدينة حماة، رابع كبرى المدن في سوريا من ثلاث جهات، أُعلن السيطرة عليها تماما، ظهر اليوم.

وأصدر الجيش السوري بيانا، اليوم الخميس، أكد فيه دخول الميليشيات المدينة، لتكون بذلك المدينة الثالثة التي تسقط بعد إدلب وحلب، وأضاف أن قواته "انسحبت باتجاه حمص لإعادة التموضع".

إلى ذلك، ظهر زعيم تنظيم "تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، في مقطع فيديو أكد فيه السيطرة على حماة. وأعلنت "الهيئة" أنها "دخلت سجن حماة المركزي وأطلقت سراح السجناء، بعدما سيطرنا على حيي الصواعق والمزارب داخل المدينة".

كما أشارت "الهيئة" إلى استيلائها على مبنى قيادة الشرطة، فضلا عن دخولها مطار حماة العسكري. وجاء هذا بعدما سيطرت على مناطق أرزة والشيحة وتل الشيحة وشرعايا وكفر الطون بريف حماة الشمالي، لتصبح بذلك حماة المدينة الثالثة التي تتقدّم إليها في غضون أيام قليلة بعدما باتت مدينتا حلب وإدلب خارج سيطرة الجيش السوري لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011.