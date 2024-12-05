وزير التربية يجتمع باتحادية عمال التربية

اجتمع وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الخميس، مع الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، بحضور إطارات الإدارة المركزية وأعضاء من المكتب الوطني.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة التربية، فإن هذا الاجتماع يأتي "تجسيدا لالتزام وزير التربية بتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، خلال اللقاء الترحيبي الذي جمعه بجميع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية".

واستغل سعداوي اللقاء، للتأكيد على "أهمية مشاركة المنظمات النقابية في الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية، والمساهمة بآرائهم وملاحظاتهم بهدف تحسين وتجويد نوعية الخدمات التي يقدمها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية لجميع المرتفقين، من مستخدمي القطاع والتلاميذ وأوليائهم".

كما أكد الوزير أن هذه "اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي تشكل فضاء للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، وفرصة لطرح الانشغالات ومناقشتها، بغية التكفل بها في إطار التشريع المعمول به"، مشيرا إلى قناعته "بأهمية العمل التشاركي لتذليل الصعوبات خدمة لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه".