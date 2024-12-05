بداري: استحداث 21 ملحقة لكليات الطب

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، عن استحداث 21 ملحقة لكليات الطب، تأتي لتدعّم 15 كلية طب عبر الوطن، يدرّس بها 72 ألف طالب في العلوم الطبية.

وأوضح بداري، خلال جلسة علنية، بمجلس الأمة، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب الشعبي المرفوع عبر مختلف المنابر الدستورية، والجمعوية، وبهدف امتصاص العدد الهائل من الطلبة الجدد في تخصص العلوم الطبية.

وقال الوزير إن هذه الملحقات ستتكفل بالتكوين ما قبل العيادي "أي تخصصات الجذع مشترك، بما فيها البيولوجيا، الإعلام الآلي، لغات أجنبية، الفيزياء، الكيمياء، وإلى غير ذلك"، فيما يتنقل الطلبة في المرحلة الثانية الخاصة بالتكوين العيادي من السنة الرابعة إلى السنة السابعة، إلى الكلية الأم لمتابعة تكوينهم.

وقد استحدثت هذه الملحقات - يضيف الوزير - "بناء على عقد شراكة بين الجامعة الموطّنة والكلية الأم، وبعد موافقة لجنة مشتركة من قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وكذا الجماعات المحلية، ممثلة في ولاة الجمهورية".

وأردف الوزير بالقول إن "هذه الفضاءات تسيّر إداريا وبيداغوجيا من قبل عمادة كليات الطب لا غير، باعتبارها فضاء غير ممركز تابع للكلية".

وأضاف الوزير، في معرض حديثه، أنه سيتم تكريس تقييم هذه الملحقات، "وفق مقاربة تشاركية موسعة لتشمل كل الفاعلين"، وذلك "بالنظر إلى ما يتطلبه الأمر من موضوعية، وتيقن من توفر الظروف الملائمة لضمان نجاح هذا التوجه"، خاصة أن الأمر يتعلق "بتكوين حيوي ذي علاقة مباشرة بالأمن الصحي للبلاد والسكان".