أحداث سوريا .. أول تعليق من حزب الله

اعتبر الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأحدث الأخيرة في سوريا "عدوانا ترعاه أميركا والكيان الصهيوني".

وقال نعيم قاسم، خلال كلمة مصورة، اليوم الخميس، أن "الجماعات التكفيرية في سوريا كانت أدوات لإسرائيل وأميركا"، مضيفا أن حزب الله سيكون إلى جانب سوريا لإحباط هذا "العدوان".

وأضاف ذات المتحدث: "نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير، وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل، الجماعات التكفيرية تريد نقل سوريا من الموقع المقاوم إلى موقع يخدم العدو الإسرائيلي".

ويدعم حزب الله الجيش العربي السوري عسكريا خلال السنوات الماضية وكان له دور كبير في صموده أمام عدة حركات مسلحة.

وكانت الميليشيات المسلحة قد دخلت اليوم الخميس مدينة حماة الاستراتيجية، إثر معارك عنيفة مع الجيش السوري، وذلك بعد أيام قليلة سيطرتها على حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا.