كلمة رئيس الجمهورية أمام المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، أن احتضان الجزائر لهذه الطبعة يأتي وفاء لروح التعاون والتضامن الإفريقي ولكفاح ونضالات الآباء والأجداد من أجل حرية وكرامة وازدهار الأفارقة في كل ربوع القارة.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن تنظيم هذه التظاهرة يأتي "تجسيدا لالتزامها بالعمل الإفريقي المشترك"، معتبرا أن هذه المناسبة "تتيح فرصة اللقاء لجيل جديد من بناة نهضة إفريقيا، الحاملين راية أسلافهم الذين - وعبر عقود مرهقة وظالمة عطلت مسيرة إفريقيا واستباحت ثرواتها - رفضوا الاستعلاء والظلم بالثورة على الاستعمار ومناهضة الهيمنة، لتبقى تضحياتهم شاهدة على التكلفة الدامية، التي دفعتها إفريقيا لتعيش شعوبها حرة سيدة ومتضامنة".

واستطرد رئيس الجمهورية موضحا أن التئام هذا اللقاء أصبح موعدا قاريا لـ"تأكيد الالتزام الافريقي برفع رهانات المستقبل وإرساء أسس بناء منظومة قارية قوامها الابتكار والتكامل من أجل الاستغلال الأمثل لقدرات دول القارة وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي".

وأردف رئيس الجمهورية قائلا بأن "إفريقيا الجديدة الناهضة، الوفية لتضحيات أجيال من الوطنيين والمقاومين في ربوع القارة، تلهم الأجيال الصاعدة القدرة على رفع التحديات، وهم يتوجهون إلى المستقبل بطموح الواثقين في صناعة النجاح، والمؤهلين للتحكم في تكنولوجيا العصر، باقتحام ميادينها الأكثر تعقيدا، كالذكاء الاصطناعي، الذي لا مناص من إدماجه في مسارات توطيد اقتصاد المعرفة، وتوسيع مجالات ريادة الأعمال، ونطاق انتشار المؤسسات الناشئة، كرافعة ارتكازية للاقتصاد المعاصر، ضامنة للنجاعة والمردودية الاقتصادية، مثلما ثبت ذلك في اقتصادات الدول المتطورة".