وهران: اتفاقية حول جائزة الأمير عبد القادر

تم اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة وهران 2 والهلال الأحمر الجزائري بقاعة المحاضرات بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف، حسب بيان لخلية الاتصال.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء وتنظيم جائزة الأمير عبد القادر للقانون الدولي الإنساني التي ستنظم بجامعة وهران 2، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية، والمشاركة في الحملات التوعوية والصحية، ودعم الطلاب المتطوعين، وإشراك الجامعة في المشاريع الإنسانية.

جرى توقيع الاتفاقية بين مدير جامعة وهران 2، أحمد شعلال، ورئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري، موشي كريم، بحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، حملاوي ابتسام، ومدير جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف، البروفيسور احمد حمو.

كما حضر التوقيع رئيس الديوان ممثلا عن والي ولاية وهران، ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات المدنية والعسكرية.

يأتي هذا الحدث في إطار انطلاق أسبوع التطوع احتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي احتضنته جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف.