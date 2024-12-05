قانون جديد في كرة القدم !

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية وجود قوانين جديدة في كرة القدم يتم دراستها والعمل عليها قبل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تطوير اللعبة، وإدخال مقترحات جديدة تخدم جميع الأفراد المشاركة بعناصر اللعبة.

وأشارت صحيفة "تايمز" أنه سيمنح الحكام ركلة ركنية للفريق المنافس في حال تم الاحتفاظ بالكرة من قبل حارس المرمى لأكثر من 8 ثواني.

وجدير بالذكر أن هذا القانون تم تجربته في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 21 عامًا، وحقق نجاح كبير ومن المتوقع أن يتم تطبيقه رسمياً في جميع الفئات العمرية قريباً.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أيضاً أنه سينطر الاتحاد الدولي لكرة القدم مرة أخرى في مقترحات لتغيير قانون التسلل.

ويعد هذا الاقتراح مقدم من مدرب أرسنال الأسبق، أرسين فينغر، والذي ينص على أنه إذا كان أحد أجزاء الجسم التي يمكنك تسجيل الأهداف بها على نفس خط المدافع، فلن يكون هناك تسلل.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات جذرية في قوانين كرة القدم، من أجل المحاولة لتقديم تحديثات جديدة للعبة.