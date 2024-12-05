حجز كميات ضخمة من الكوكايين

عالج القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قضيتين تتعلقان بحجز كميات ضخمة من الكوكايين والأقراص المهلوسة والقنب الهندي، حسب ما أفاد بيان لذات المحكمة.

وجاء في بيان المحكمة، صدر اليوم الخميس، أنه "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص قضيتان (02) تتعلقان بحجز على مستوى دائرة اختصاص محكمتي حسين داي والأغواط كمية من الكوكايين تقدر بـ أكثر من مئة و إثنى عشر (112) كلغ و كمية 65416 من الأقراص المهلوسة من نوع اكستازي و كمية مقدرة ب 89 كلغ من مسحوق مادة الاكستازي وكمية قنب هندي تقدر ب أكثر من 81 كلغ ، بالإضافة إلى أربعة (04) مركبات و مبالغ مالية أكثر من واحد (01) مليار سنتيم بالعملة الوطنية".

وأسفر التحقيق –وفق البيان- على "توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 01 و 05 ديسمبر 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة".

وبعد استجواب المتهمين صدرت ضدهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.