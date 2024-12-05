أكد وزير التجارة، الصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، باركس تاو، أن الجزائر لديها اقتصاد حيوي يوفر فرص استثمار هامة في العديد من القطاعات، وهو ما يسمح بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة له خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الجنوب إفريقي، المنظم تحت شعار "من أجل شراكة دائمة ومنتجة"، والتي ترأسها رفقة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، بحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ومتعاملين اقتصاديين من كلا البلدين.

وأوضح تاو أن "الجزائر لديها اقتصاد حيوي ومتنوع وهي ثالث اقتصاد في إفريقيا، وهذا يقدم فرصة عظيمة للشركات الجنوب إفريقية للدخول لهذه السوق والاستثمار"، مذكرا بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وجنوب إفريقيا وفرص الاستثمار الواعدة في كلا البلدين.

ويمكن للعلاقات المتينة بين الجزائر وجنوب إفريقيا أن تساهم في تعزيز التجارة البينية وتقوية التعاون في مجالات متعددة من بينها الصناعة والبنى التحتية والاقتصاد الرقمي، يضيف تاو الذي نوه بأهمية "الموقع الجغرافي والسياسي القوي" للجزائر.

واعتبر الوزير أن المبادلات التجارية بين البلدين "لم تصل لمستوى التطلعات"، لذا فإن هذا المنتدى الاقتصادي يعتبر -حسبه- فرصة لرجال الأعمال من البلدين للتعاون واستغلال فرص الاستثمار.

وأكد على أهمية العمل في قطاعات مثل الصناعة الكيميائية، صناعة السيارات، الابتكار، البنى التحتية والاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن سعي الجزائر لإطلاق صناعة سيارات محلية يشكل فرصة هامة للتعاون بين البلدين.

كما شدد تاو على أهمية إيلاء الأهمية اللازمة للسياسات التي تستهدف خفض انبعاثات الكربون والوصول إلى مصادر طاقة نظيفة، لاسيما وأن ذلك يساهم في خلق فرص عمل.

وبعد أن ذكر بالدعم الذي قدمته الجزائر لجنوب إفريقيا عموما والزعيم نيلسون مانديلا خصوصا لإسقاط نظام الميز العنصري، أبرز أهمية تظافر جهود الدول الإفريقية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية المستدامة.