"أوبك+"..تمدد التخفيضات الطوعية

أعلنت الدول الأعضاء في "أوبك+" عن تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس 2025.

وقررت الدول الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+، وهي الجزائر والسعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان وسلطنة عمان، تمديد تخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي أُعلِنت في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، نشر عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، مساء الخميس، أن "القرار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2023، وأنه ابتداء من أفريل 2025، سيتم الشروع في زيادة تدريجية للإنتاج على مدى 18 شهرًا، أي إلى غاية سبتمبر 2026، كما حافظوا على القرار المتفق عليه في أفريل 2023 الذي يقتضي تمديد التخفيض الطوعي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا إلى غاية سنة 2026".

وبخصوص تعليقه على الشكوك التي تلقي بثقلها على سوق النفط العالمي، والأسباب وراء تمديد التخفيضات، أكد عرقاب أن "الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال غير واضح، حيث لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي غير مستقر، ويعاني من ضعف النمو في العديد من المناطق، ناهيك عن المؤشرات المخيبة للآمال في البلدان الناشئة وغياب الانتعاش المستدام في الصين".

وأضاف أن "الطلب العالمي على النفط ما يزال ضعيفًا نسبيًا، في حين إن السوق مزوّدة بشكل كافٍ، ومخزونات النفط التجارية ما تزال عند مستويات مرتفعة".

وفي ختام الاجتماع، ذكر عرقاب أن "وزراء "أوبك+" سيواصلون الحفاظ على الاتصال المستمر، ومراقبة التطورات في سوق النفط عن كثب خلال الأشهر المقبلة".