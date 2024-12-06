أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا، حسب ما أفادته منصة "الطاقة" المتخصصة. يأتي ذلك بعد أن أرجأ تحالف أوبك+ زيادات مزمعة في الإنتاج، وأقر تخفيضات كبيرة فيه حتى نهاية 2026.

ومدّد تحالف أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يوميًا لمدة عام إضافي، حتى نهاية 2026، بدلًا من نهاية العام المقبل (2025)، استمرارًا لجهوده في الحفاظ على توازن السوق، بحسب نتائج اجتماع الخميس.

كما أعلنت 8 دول في تحالف أوبك+ بقيادة السعودية تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، لمدة 3 أشهر جديدة حتى نهاية مارس 2025.

وبحلول الساعة 07:12 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0.26%، لتصل إلى 71.90 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 0.22% لتصل إلى 68.15 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة.



وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تراجع لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا.