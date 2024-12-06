جديد قرعة كأس الجزائر

تسحب يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري، بنادي الجيش ببني مسوس، عملية قرعة كأس الجزائر 2025 بحضور وزير الرياضة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي وحضور مرتقب للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وعلى عكس ما كان معمولا به من قبل، ستشمل عملية سحب القرعة كل الأدوار الخاصة بمنافسة كأس الجزائر انطلاقا من الدور الـ 32 ولغاية الدور النصف نهائي.

بداية ستنطلق عملية سحب القرعة عبر اعتماد وعائين يضم الأول كرات بأرقام المباريات الـ 32 الخاصة بالدور الأول والثاني يضم كرات الأندية الـ 64 المتأهلة لهذا الدور ومن ثم يتم سحب كرات أرقام المباريات قبل سحب كرات الأندية للتعرف على مباريات الدور الـ 32 بعدها سيتواصل السحب بأرقام المباريات لغاية الدور نصف نهائي.

وعلى امتداد الدور الـ32 و 16 والثمن نهائي يستفيد الفريق الذي يسحب أولا من امتياز الاستقبال على أرضه وأمام جمهوره مع اللجوء إلى ملاعب محايدة خلال الدورين الربع والنصف نهائي والاختيار سيكون ما بين الملاعب الست الكبرى في الجزائري وهي ملاعب نيلسون مانديلا و 5 جويلية بالجزائر العاصمة وملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو وملعب ميلود هدفي بوهران وملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة و19 ماي 56 بعنابة.

على أن يتم اعتماد تقنية التحكيم بالفيديو "الفار" خلال هاذين الدورين ولغاية المباراة النهائية.

وتقرر أن ينطلق مباريات الدور الـ 32 يومي 31 ديسمبر و 1 جانفي بالنسبة للأندية المعنية بالمنافسات القارية فيما ستجري باقي المباريات يومي 3 و 4 جانفي من العام المقبل.