وفاة شخصين بالغاز بباتنة وعنابة

توفي شخصان، ليلة أمس، جراء استنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون بولايتي باتنة وعنابة.

وجاء في بيان مصالح الحماية المدنية، أن "مصالحنا تدخلت على الساعة الثالثة صباحا و 40 دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي أولاد بشينة بلدية ودائرة باتنة، مخلفا وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 24 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي .

وتدخلت ذات المصالح ليلة أمس على الساعة العاشرة و38 دقيقة، من أجل وفاة شخص آخر جراء استنشاقه للغاز المنبعث من سخان الماء بسكنات شاطئ الخروبة بلدية و دائرة عنابة، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.