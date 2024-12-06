هذه الأطعمة بديلة لبروتين اللحوم

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعتي لندن وأكسفورد، عن أفضل بدائل اللحوم والحليب، من حيث القيمة الغذائية، والصحة، والمحافظة على البيئة، والتكلفة. وأظهر البحث الذي نُشر في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية "PNAS"، أن البقوليات مثل فول الصويا والبزلاء والفاصوليا، تفوقت على البدائل المصنعة، مثل البرغر النباتي، وحليب النبات، من حيث الفوائد الصحية والبيئية.

فيما بيّنت أن اللحوم المزروعة في المختبر كانت الأسوأ كبديل، نظرا لانعدام فوائدها الصحية وتكاليفها المرتفعة، حتى عند الأخذ في الاعتبار خفض التكاليف المحتملة نتيجة التطوير والاستثمار.

وأظهرت النتائج أن الأطعمة النباتية غير المعالجة مثل البقوليات هي البديل الأمثل للحوم ومنتجات الحليب، فاختيار هذه الأطعمة يمكن أن يقلل من الاختلالات الغذائية في الدول ذات الدخل المرتفع، مثل بريطانيا وأمريكا وأوروبا، بنسبة تصل إلى النصف، ويخفض الوفيات المرتبطة بالنظام الغذائي بنحو 10%.

كما تبيّن أن هذه البدائل تقلل من التأثيرات البيئية، مثل انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الأراضي والمياه، بأكثر من 50%، بالإضافة إلى خفض التكاليف بأكثر من الثلث. وخلص البحث إلى أن "البقوليات غير المعالجة مثل البازلاء والفاصوليا كانت الفائز الواضح في تقييمنا، إذ حققت أداء جيدا على جميع المستويات: التغذية والصحة والبيئة والتكلفة، كما أظهر التيمبيه، وهو الطعام الإندونيسي التقليدي المصنوع من فول الصويا المخمر، أداءا مميزا بفضل احتفاظه بالقيمة الغذائية، وقلة معالجته وتكلفته المنخفضة نسبيا".