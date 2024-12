La FAF tranche sur l'avenir de Mansoul

L'avenir du directeur technique national, Ameur Mansoul, ainsi que des membres du staff des sélections nationales des moins de 20 et moins de 17 ans, sera à l'ordre du jour de la réunion du bureau fédéral prévue jeudi matin, 12 décembre.

En raison de l'emploi du temps chargé de Walid Sadi, entre ses activités à la Fédération algérienne de football (FAF) et ses nouvelles fonctions en tant que ministre des Sports, la réunion du bureau fédéral prévue pour novembre a été reportée à ce jeudi. Elle comprendra également le tirage au sort de la Coupe d'Algérie 2025, qui se tiendra le soir au Club militaire de Beni Messous.

Une source informée a révélé à El Khabar que la réunion du bureau fédéral prendra une décision décisive concernant l'avenir du directeur technique national, Ameur Mansoul, et des staffs des sélections U20 et U17, après l'échec des deux équipes lors des Championnats d'Afrique du Nord, organisés respectivement en Égypte et au Maroc. Les deux sélections n'ont pas réussi à se qualifier pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, terminant à la quatrième place, l'avant-dernière position, après des attentes élevées, notamment pour l'équipe U20, que Mansoul avait lui-même jugée capable de se battre pour le titre continental.

Walid Sadi avait averti Mansoul lors de la dernière réunion du bureau fédéral des risques d'échec lors des compétitions nord-africaines, rappelant que la FAF avait mis à disposition toutes les ressources nécessaires pour la préparation des sélections, y compris des stages à l'étranger et un nombre conséquent de matchs internationaux. Il lui avait aussi rappelé son refus d’une modification du staff technique de l’équipe U20, malgré les observations faites un an auparavant, concernant le comportement des joueurs durant un stage en Tunisie, où il était présent lors d'une réunion de l'Union Nord-Africaine de Football.

À la lumière de ces éléments, la même source a confirmé à El Khabar que la décision de renvoyer Amer Mansoul, ainsi que Yacine Maâni et Aziz Lahousine, semble désormais inévitable, et l'annonce de leur éviction interviendra à la fin de la prochaine réunion du bureau fédéral. Cette information est corroborée par le fait que Mansoul n’a pas été invité à cette réunion, un précédent sans équivalent.

Il convient de rappeler que Mansoul, qui avait succédé à Mustapha Biskri, n’avait jamais été le choix de Walid Sadi pour le poste de directeur technique national. Le ministre des Sports actuel comptait initialement sur Christian Gourcuff pour occuper ce poste sensible, mais le choix de Mansoul s’est fait sous la pression de l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hamad, qui a déployé tous les efforts pour réaliser l’ambition de Mansoul d'accéder à ce poste, avec les avantages matériels qu’il comporte, notamment un salaire attractif (10 millions de centimes).