التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجزائر وجنوب إفريقيا

أشرف، اليوم الجمعة ، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة نظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا على مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين الجزائر وجنوب إفريقيا شملت عدة قطاعات ، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمقر رئاسة الجمهورية عقب المحادثات الثنائية والموسعة التي جمعت رئيسي البلدين.

وبهذا الخصوص، وقعت الجزائر وجنوب إفريقيا على مذكرة تفاهم في البحث الزراعي .

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ونظيرتها من جنوب إفريقيا ومذكرة تفاهم في مجال المقاولاتية والابتكار بين البلدين، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي المشترك ومذكرة تفاهم حول التعاون في المجال القانوني والقضائي، وكذا التوقيع على محضر الدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا.

واستهل، امس، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، زيارة إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية.