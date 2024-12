Gaza : nouveau massacre à l'hôpital "Kamal Adwan"

Plus de 30 martyrs ont été enregistrés, ce vendredi, dans le nord de Gaza, alors que la campagne brutale de nettoyage ethnique menée par l'occupation israélienne continue. Cette escalade comprend des frappes aériennes intensifiées contre des maisons, des hôpitaux, des camps de réfugiés et des infrastructures, sous prétexte de "prévenir le retour du Hamas dans la région".

Au 427e jour de l'agression contre Gaza, l'armée sioniste a envahi l'« Hôpital Kamal Adwan » dans le nord de la bande de Gaza depuis ce matin, forçant les patients, les blessés, ainsi que le personnel médical local et international à évacuer. Cela est survenu après des bombardements intenses ayant entraîné l'arrêt de la station d'oxygène de l'hôpital.

Les véhicules militaires des forces d'occupation s'étaient infiltrés autour de l'hôpital depuis la nuit de mardi, imposant un siège de tous côtés, suivis de frappes aériennes massives visant des maisons et un barrage d'artillerie dans la région, causant de nombreuses victimes. Les forces ont ensuite avancé dans l'hôpital de Beit Lahia, qui subit une attaque de type génocide depuis le 5 octobre.

Le directeur de l'hôpital, Hussam Abu Safiya, a déclaré dans un communiqué mardi soir que "l'armée sioniste a bombardé l'hôpital cinq fois mardi, faisant trois blessés parmi le personnel médical présent", bien qu'aucun bilan officiel des victimes n'ait été publié à ce moment-là.

De son côté, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé aujourd'hui, vendredi, que "l'Hôpital Kamal Adwan a été ciblé par des drones israéliens, entraînant la mort d'un enfant de 16 ans et blessant plusieurs membres du personnel médical et patients." L'enfant martyr, Mahmoud Abu Al-Aish, était un patient en fauteuil roulant et se dirigeait vers le service de radiologie lorsqu'il a été attaqué.

Le ministère de la Santé palestinien a renouvelé ses appels urgents pour davantage d'actions, de pressions et d'interventions afin de stopper l'assaut brutal sioniste contre le système de santé, ses employés, les patients et les blessés.

Dans un communiqué aujourd'hui, le ministère a déclaré que "l'hôpital Kamal Adwan subit actuellement un nouveau crime de guerre. Les forces d'occupation commettent toutes les formes de meurtres et de violences à l'intérieur et autour de l'hôpital, et ceux qui restent parmi les blessés à l'intérieur souffrent de blessures graves et ont besoin d'une aide médicale immédiate ".

Le communiqué a également souligné qu'entre 36 hôpitaux à Gaza, seulement 17 fonctionnent partiellement, avec des effectifs réduits, des équipements minimaux, un manque de matériel, de carburant et d'électricité. Ces hôpitaux risquent de cesser leurs activités à tout moment, tandis que la plupart des centres d'ambulances et de soins de santé sont hors service.

Depuis le début de l'agression, le ministère de la Santé a enregistré la mort d'environ 1 050 travailleurs de la santé, 136 ambulances mises hors service, ainsi que plus de 1 000 attaques contre le secteur de la santé.