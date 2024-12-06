وفاة طفلة وإصابة أخرى في حادث دهس بالبليدة

لقيت طفلة في الرابعة من العمر حتفها، اليوم الجمعة، في حادث دهس لقطار المسافرين، القادم من الشلف نحو الجزائر العاصمة، عند النقطة المروية بجسر السكة المشهور وسط مدينة الشفة بالبليدة غربا، فيما أصيبت طفلة أخرى بجروح خطيرة، استدعى تحويلها على المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.

ومن جهة أخرى، أفاد بيان آخر لمصالح الحماية المدنية دائما، أنه وبمنطفة بوعرفة بحي دريوش، تعرضت طفلة في الثانية عشر من العمر إلى حروق من الدرجة الثانية، في حريق تعرضت له، ناجم عن تسرب وانفجار لقارورة غاز البوتان، تسبب في انهيار جزئي لسقف مسكن الضحية، وحالة استنفار ورعب بين الأقارب والجيران، تدخلت على إثر ذلك مصالح الإنقاذ لتحويل الضحية على عيادة الطفل و الأمومة بوسط المدينة.