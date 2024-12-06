التصريح المشترك لرئيس الجمهورية ونظيره الجنوب إفريقي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة ، أن "زيارة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا للجزائر، تعبر عن خصوصية العلاقات التاريخية القائمة على التعاون الوثيق وتؤكد الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين الجزائر وجنوب إفريقيا.

وأوضح رئيس الجمهورية، في تصريح صحفي مشترك رفقة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا،التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية، أن "المحادثات سمحت بتقييم شامل لما وصلنا إليه في علاقاتنا الثنائية وسبل دفعها بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة ومكانة بلدينا إفريقيا وعالميا" .

وقال الرئيس تبون "لقد تحدثت مع أخي سيريل رامافوزا بعمق حول القضايا الراهنة خاصة العدوان الصهيوني على غزة ولبنان ."

وأكد رئيس الجمهورية ان المحادثات خلصت الى "تطابق وجهات النظر بين البلدين وتوافق على تفضيل الحلول السياسية بعيدا عن التدخلات الخارجية". من جانبه، قال رامافوزا " نشكر الجزائر على حفاوة الاستقبال، نحن سعداء جدا بهذا التعاون بين بلدينا " وأكد رئيس جمهورية جنوب افريقيا، سعي "بلاده لرفع المستوى التجاري الذي سيتعزز بإطلاق منطقة التبادل الحر والتجارة بين البلدين".

كما أكد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا على" عمق إيمانه بأن التعاون بين جنوب إفريقيا والجزائر سيعزز التعاون الإفريقي ".

وأشاد رامافوزا بموقف الجزائر تجاه شعبه ، وقال "شعب جنوب إفريقيا يشكر الجزائر على وقوفها معه في حرب التحرير واحتضانها للزعيم نيلسون مانديلا."

وأضاف رامافوزا " سجلنا عدم احترام للقانون الدولي وأودعنا شكوى ضد الكيان الصهيوني وجرائم الحرب التي يرتكبها في غزة وتلقينا دعما كبيرا من عديد الدول "

وتابع رامافوزا "نطالب باحترام القانون الدولي في فلسطين ونحن متضامنون مع كل الشعوب المظلومة ".