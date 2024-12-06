الشوكولاتة الداكنة تقلل خطر الإصابة بهذا المرض

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة بانتظام أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن الشوكولاتة الداكنة فقط هي المرتبطة بتقليل خطر الإصابة بالمرض.

ولم تكشف الدراسة تماما عن السبب، لكن الباحثين يعتقدون أن الشوكولاتة الداكنة تقدم فوائد أيضية أكثر من الشوكولاتة بالحليب لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر ومستويات أعلى من العناصر النباتية التي أثبتت بعض الدراسات فعاليتها في تقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين.

وتعد الدراسة الجديدة، التي نشرت في "بي أم جيه" أمس الأربعاء، واحدة من الدراسات القليلة التي تقارن على وجه التحديد بين الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة بالحليب، بل تعتبر واحدة من أكبر الدراسات التي تناولت الموضوع حتى الآن، على النقيض من العديد من الدراسات السابقة التي درست الآثار الصحية لتناول الشوكولاتة.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكثير من الكاكاو (حبوب الكاكاو المطحونة)،ولذلك يكون تركيز العناصر النباتية المفيدة التي تسمى "البوليفينول" ، وخاصة

"الفلافونويد"، فيها بمستويات عالية، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في تقريرها حول نتيجة الدراسة.

وتعمل هذه المواد كمضادات للأكسدة وتوجد في العديد من الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات وكذا الشاي والقهوة.

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن مركبات "الفلافونويد" قد تساعد في

الحماية من مرض السكري من النوع الثاني من خلال تحسين كيفية استجابة أجسامنا للأنسولين وتكسير السكر وكذلك عن طريق حماية خلايا بيتا التي تنتج الأنسولين وتطلقه من البنكرياس.