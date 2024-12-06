الأردن يغلق أهم معبر حدودي مع سوريا

أعلن الأردن، الجمعة، عن إغلاق معبر جابر الحدودي الوحيد العامل مع سوريا بسبب "الظروف الأمنية" في البلد المجاور، وفق ما أعلن وزير الداخلية.

وقال الوزير مازن الفراية "أغلق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري".

وبموجب القرار فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية.

وقال وزير الداخلية إن الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سيطرة ميليشيات مسلحة على معبر نصيب السوري مع الأردن، وتسليم كامل حرس الحدود والحواجز على الطرف السوري نفسها للمقاتلين هناك.

ويرتبط الأردن بجارته الشمالية عبر حدود برية تمتد إلى 375 كلم، وأغلق معبر جابر عدة مرات منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

ويأتي ذلك في ظل هجوم واسع تشنّه ميليشيات مسلحة، في شمال سوريا منذ نهاية الشهر الماضي، وتمكنت من السيطرة حتى الآن على مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، وعلى مدينة حماة وتواصل تقدمها جنوبا نحو مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد وتبعد بحوالي 160 كلم عن العاصمة دمشق.