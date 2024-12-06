شاركوا في الإبادة .. مقتل 5 صهاينة في المغرب

لقي 5 صهاينة حتفهم في منطقة تازرين التابعة لإقليم زاكورة بجنوب شرق المغرب، إثر انقلاب سيارتهم رباعية الدفع.

ووفق وسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة على الطريق الرابطة بين تازرين بإقليم زاكورة وألنيف بإقليم تنغير، حيث انحرفت السيارة عن مسارها وانقلبت بسبب السرعة المفرطة، وهو ما أسفر عن وفاة جميع ركابها على الفور، ويحملون جميعا الجنسية "الإسرائيلية".

وحسب شبكة "قدس" الإخبارية فإن القتلى الصهاينة سافروا إلى المغرب في رحلة استجمامية بعدما خدموا ضمن الجيش الصهيوني في قطاع غزة وشاركوا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

كما نقلت صحيفة "معاريف" أن القتلى تتجاوز أعمارهم جميعاً 18 عاماً، بعضهم تشوهت ملامح وجهه بالكامل، مما جعل التعرف عليهم صعباً في البداية. ومن بين القتلى اثنان من الحاخامات.