مكافحة الحرائق: الجزائر تتدعم بطائرة جديدة

استلمت شركة "طاسيلي للعمل الجوي" التابعة لمجمع سوناطراك سادس طائرة لها من طراز AT-802 وهذا بمطار الجزائر هواري بومدين قصد تعزيز قدراتها في مكافحة حرائق الغابات وفي المعالجة الزراعية، وفق ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمجمع.

وأوضح البيان أن الطائرة المصنعة من قبل الشركة الأمريكية "إير تراكتور" تتميز "بقدرتها على حمل 3000 لتر من المياه أو المواد المبطئة للاشتعال، مما يجعلها أداة فعالة في التعامل مع الكوارث الطبيعية والتدخل الزراعي"، مؤكدا أن هذا النوع من الطائرات يمتاز "بمتانته وسهولة استخدامه في المناطق الوعرة والتضاريس الجبلية التي تميز ولايات شمال البلاد".

ويأتي اقتناء هذه الطائرة الجديدة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتكوين أسطول وطني متكامل من طائرات إطفاء الحرائق، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة تحديات الحرائق الموسمية، وفق سوناطراك.

وأشار البيان إلى أنه قد تم خلال العام الجاري تخصيص 12 طائرة من نفس الطراز لدعم حملة مكافحة حرائق الغابات من طرف شركة طاسيلي للعمل الجوي "مما يعكس التزام مجمع سوناطراك بالمساهمة في حماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة".